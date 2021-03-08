Николай Басков: «Мой размер — 18 сантиметров»

Алексей Вольцев

Николай Басков решил пофлиртовать с сотрудницей портала POPCAKE, когда она этого совсем не ожидала и озвучил свои достаточно внушительные размеры (18 см), однако, не сказал напрямую, о каком месте конкретно он говорит. «Давайте скажем, 18?» — общается с оперным певцом на отвлеченную тему представитель нашего ресурса. «Это в другом месте», — с громким хохотом произносит артист и уходит из кадра, так как не может сдержать эмоции.

«Все молодится да молодится Коленька, а шуточки глупые, уже давно не молодежные, возраст в карман не засунешь», «Что-то они с Филькой на пару начали примазываться к молодежи, чтобы вернуть былую славу, но уже давно все стоит на своих местах, зачем из себя строить того, кого нет?» — отозвались о поведении 44-летнего эстрадного певца зрители TikTok.

Впрочем, некоторые все же обожают Баскова за острый ум и уместные, по их мнению, пошлые шуточки, которые, напротив, делают его «ближе к народу». Да и коллаборации с молодыми тиктокерами кажутся публике «свежим витком» в карьере как для юных звезд, так и для селебрити постарше.