Николай Чиндяйкин излечился от нефрита, едва не спился после смерти жены, но нашел в себе силы снова полюбить

Лидия Мартынова

Студенчество могло стать самым счастливым временем в жизни артиста, если бы не диагностированная у него болезнь почек. Чудом Николаю Чиндяйкину удалось одолеть недуг, но оказалось, это было лишь первое из череды уготованных актеру испытаний.

В юности Николай Чиндяйкин не верил, что будет жить счастливо, а главное — долго: люди с таким же заболеванием почек, как у него, умирали быстро и мучительно. Каждый год артист возвращался в санаторий и с ужасом узнавал, что очередного пациента с нефритом уже нет в живых. Однако 8 марта Николаю Дмитриевичу исполняется 74, и о недуге он не вспоминал много лет. Кому же актер обязан чудесному исцелению?

Десятки ролей, заграничные гастроли, три брака — жизнь артиста можно назвать насыщенной и яркой. Вот только горя в его судьбе оказалось не меньше, чем радости. Как Чиндяйкин примирился со смертью второй супруги, сумел избавиться от алкогольной зависимости и обрести семейное счастье?

Становление артиста и победа над болезнью

Детство

Николай Дмитриевич появился на свет в селе Второе Черное Горьковской области, находившемся в полутора километрах от лесозаготовительного комбината. «Зона, колючая проволока, вышки с солдатами, зэки… Все это было неотъемлемой частью, нормой моей детской жизни и никакого отторжения не вызывало. Зэки работали в ста метрах от нашего дома, в автомастерских. Для меня это были обычные дяденьки, я, маленький, совсем не боялся их, каждый день бежал встречать грузовик, в котором их везли под конвоем, махал им рукой. И они мне махали», — рассказывал артист.

Родители Чиндяйкина были далеки от мира искусства. Папа трудился сначала шофером, потом механиком, каждое утро вставал в 4:30, ел и убегал на работу. С ужасом маленький Коля наблюдал, как спозаранку отец хлебал суп с вареным луком, и думал, как бы избежать подобной тоскливой участи.

Выход нашелся сам собой. Так как в селе была только семилетка, а родители хотели, чтобы дочь Лена и сын Коля получили хорошее образование, семья перебралась в Ворошиловск. Здесь Чиндяйкин записался в кружок рисования, на теннис, в духовой оркестр, а потом и в театральную студию, где ему понравилось больше всего. В 14 юношу перевели во взрослый коллектив, а однажды, выйдя на сцену, Николай ясно осознал, что станет артистом.

«Узнал, что в Ростове-на-Дону есть театральное училище, где набирают даже после восьмого класса, а я уже 10-й оканчивал. Ну, кое-как сдал школьные экзамены и приехал поступать. Зачислили без проблем», — вспоминал актер.

Чудесное исцеление

Счастливый период студенчества для артиста был омрачен известием о тяжелой болезни. Чиндяйкин собирался с однокурсниками работать вожатым в «Артеке», сдал стандартные анализы и узнал, что у него нефрит — хроническое воспаление почек. Вместо лагеря на полгода Николай оказался в специализированном санатории в Средней Азии, где впоследствии бывал не раз. Многие пациенты с подобным диагнозом, с которыми актер сдружился в стенах учреждения, на следующий год уже не вернулись в лечебницу…

Чиндяйкин понимал, что его жизнь может оборваться в любой момент, а потому стремился совершить нечто значительное. Депрессия и ощущение опустошающего одиночества отступили, только когда артист устроился в Омский драмтеатр. 7 ноября вместе с новыми коллегами Николай отмечал праздник, и хотя пить ему было категорически запрещено, нарушил рекомендацию врачей. Проснувшись утром со вполне нормальным самочувствием, актер твердо решил прекратить волноваться о недуге. Все документы и выписки остались на руках, ни на какой учет в городе он не встал. Но могла ли болезнь исчезнуть бесследно?

«Думаю, меня спасли мамины молитвы, — заключил артист. — Доктора, естественно, так не думают. Вот наша очень близкая подруга, известный врач, до сих пор говорит: «Колька, ты все врешь, ничего этого быть не может, чудес не бывает». Но факт-то остается фактом — я здоров… Мама моя собирала всякие травы, ягоды, сушила и посылала мне в деревянных ящичках. Много лет я пил эти ее сборы как чай, не задумываясь, просто по привычке».

Актер и режиссер

Быть актером для Чиндякина оказалось недостаточно: в 1987-м он окончил режиссерский факультет ГИТИСа и стал педагогом «Школы драматического искусства» Анатолия Васильева. А вот с кинематографом артист связался только после 40: в 1990-м сыграла кока в картине «Морской волк».

Вскоре Чиндяйкин начал лысеть, так что решил побриться наголо. Как ни странно, это помогло ему в кинокарьере: все чаще актера приглашали на роли офицеров милиции, криминальных авторитетов, больших начальников. Зрители запомнили звезду по фильму «Мама, не горюй», сериалам «Каменская», «Бандитский Петербург» и «Дети Арбата».

Николай Дмитриевич преподавал в ГИТИСе, вел передачу «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда», занимался театральной деятельностью. Не менее бурной, чем творческая, оказалась и личная жизнь артиста.

Три жены

Союз однокурсников и служебный роман

В юности Чиндякин был очень влюбчивым, к тому же болезненно переживал окончание каждого романа. В стенах училища парень встретил очаровательную и начитанную Ларису Муху, благодаря которой и сам начал тянуться к литературе. После расставания с девушкой Николай обратил внимание на однокурсницу Наталью Трояновскую, которая в итоге стала его первой женой.

Супруги служили в Ростовском ТЮЗе и вместе росли в творческом плане. В 21 Чиндяйкин стал отцом дочки Насти. В тот период он как раз переживал депрессию из-за обнаруженного нефрита, и даже семья не могла отвлечь от печальных мыслей. Когда мужчина решил переехать и устроиться в Омский театр драмы, Наталья не удерживала его. Так, мирно и без скандалов, закончился их брак.

В Омске Чиндяйкин потерял голову из-за ведущей актрисы театра Татьяны Ожиговой. Она была замужем за главным режиссером, но разве мог семейный статус помешать артистам, которых накрыла большая любовь?

«К счастью, никаких выяснений, битых горшков, опять же, не было. Таня относилась к мужу с огромным уважением, и я тоже глубоко уважал Артура как Мастера, профессионала. Конечно, мы с ней оба пережили эту ситуацию очень тяжело», — признавался актер.

Влюбленные поженились и вместе уехали в Москву. К сожалению, их счастью было отмерено лишь 15 лет: у Татьяны обнаружили злокачественную опухоль. Поначалу особых прогнозов врачи не давали, лечили женщину всеми доступными и эффективными методами. Но потом доктора вынесли суровый вердикт о том, что Ожиговой осталось жить два года. Она умерла в 44…

«Однажды, когда я работал в Канаде, мне позвонили, сказали, что скоро она отойдет в мир иной. Я едва успел приехать, и в итоге Таня буквально умерла у меня на руках», — вспоминал тот ужасный период Чиндяйкин в программе «Судьба человека».

Попытки забыться и новая любовь

После похорон Анатолий Васильев постарался загрузить Николая Дмитриевича работой, лишь бы тот хоть немного отвлекся от переживаний. Они уехали на большие зарубежные гастроли, но краски городов не спасали от тоски. «Пил я тогда очень много, — не скрывал Чиндяйкин. — За всю жизнь не было у меня проблем, связанных с этим, а тут… Так хотелось закрыться, забыться, утопить свое горе. Все ждал, что заживет рана, а она не заживала».

Тогда артист даже не подозревал, что в его жизнь вновь ворвется сильная и всепоглощающая любовь. Баронесса, литовка с немецкими корнями, ведущая актриса Театра пластической импровизации Раса фон Торнау только пережила развод с Олегом Киселевым и в непростой период решила расширить границы творчества и поступить на заочку к Анатолию Васильеву.

«Мы стали вместе с ней работать в театре. Правда, в разных позициях: Раса — студентка, на 12 лет меня моложе, я — режиссер и педагог, правая рука Васильева… Начали готовить спектакль «Каждый по-своему» по пьесе Луиджи Пиранделло, где все действующие лица танцевали танго», — рассказывал Чиндяйкин.

В итоге Раса и Николай Дмитриевич оказались в паре и, что называется, дотанцевались… Правда, поначалу Чиндяйкин говорил избраннице, что ничего серьезного между ними быть не может: все эмоции, страсть и нежность он уже отдал другой, а теперь на личной жизни поставил крест. Несколько раз влюбленные расходились и воссоединялись вновь, пока артист не осознал, что проникся к пассии глубокими чувствами. «Когда Расу спрашивают о том, как я сделал ей предложение, она смешно рассказывает: «Кто сделал, он?! Это я его уговаривала, да еще как! На коленях стояла. Три раза», — отмечал Чиндяйкин.

Третья жена оказалась человеком мудрым и понимающим: дома у супругов висел портрет Татьяны Ожиговой, к которой Раса не ревновала, зная, какое место предшественница занимала в судьбе Николая Дмитриевича. Благодаря фон Торнау личная жизнь артиста заиграла новыми красками, ведь он сумел обрести вторую половину и вспомнить, что такое любовь.