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Новолуние в марте 2021 года: что можно делать и что нельзя

Новолуние в марте 2021 года: что можно делать и что нельзя

Новолуние — один из важнейших дней лунного месяца. Он может быть как благоприятным, так и весьма опасным. Астрологи рассказали, какой будет новая Луна в марте 2021 года, что можно будет делать в этот день, а от чего лучше отказаться.


В марте Новолуние выпадает на 13 число. Оно пройдет под эгидой Рыб. В целом стихия Воды неплохо сочетается с неторопливым и спокойным периодом обновления Луны. Это будет довольно интересный и важный день в жизни многих из нас. Люди с созидательным типом мышления будут впереди всех остальных.

Что можно делать в это Новолуние

В эту субботу можно убираться дома. В период новой Луны в Рыбах очень полезно избавляться от всего старого. Лучше всего, если у вас есть вещи в хорошем состоянии, которые вам не нужны и которые можно отдать нуждающимся.

Можно и даже нужно менять пароли от различных ресурсов в интернете: социальных сетей, почты и так далее. Это подходящий день для обеспечения информационной безопасности, ведь в начале фазы роста велика вероятность наткнуться на тех, кто захочет вас взломать.

Астрологи отмечают, что это будет идеальное время для того, чтобы загадывать желания. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как загадать желание в Новолуние, чтобы оно гарантированно сбылось в течение следующего лунного месяца. Хорошенько подумайте, чего бы вам сейчас хотелось больше всего. Речь должна идти о чем-то реальном, житейском и исполнимом.


Можно составить список дел на ближайшие несколько недель. Это очень благоприятно повлияет на вашу продуктивность. В это Новолуние сознание людей будет чистым и открытым. Новые цели помогут обрести уверенность в себе и любовь к жизни. Творческим личностям вдобавок удастся получить заряд вдохновения. Также полезно будет составлять список покупок.

Можно доверять интуиции. Новая Луна и Рыбы отлично воздействуют на шестое чувство людей, поэтому в трудных ситуациях лучше прислушиваться к внутреннему голосу. Скорее всего, он вас не обманет.

Можно посвятить день общению. Велика вероятность встретить на своем пути интересных людей, познакомиться с кем-то очень приятным и интересным либо стать таковыми для других. Астрологи советуют больше общаться и меньше времени проводить в уединении.

Можно внести разнообразие в досуг. Это очень благоприятный день для того, чтобы учиться чему-то новому, начинать заниматься новыми интересными делами. Очень полезной будет смена обстановки, поездки, посещение новых мест вместе с друзьями и близкими.

Что нельзя делать 13 марта

Не стоит рассказывать о своих планах окружающим. Это может привести к большим проблемам с реализацией данных планов. Если информация дойдет до врагов и недоброжелателей, они могут сделать все возможное, чтобы помешать вам достичь своих целей и стать счастливее.


Не стоит распространять ложную информацию. Речь идет о слухах, сплетнях, вранье близким. В этот день практически все люди будут удивительно проницательными и смогут различать правду и ложь. Как было сказано выше, у большинства обострится интуиция, поэтому многим на вашу ложь укажет шестое чувство. Вероятность быть раскрытыми и пойманными значительно выше, чем обычно.

Нельзя торопиться. Все жизненные изменения в такие дни должны происходить постепенно. В это Новолуние астрологи советуют обдумывать каждый свой шаг, ценить каждую минуту своего времени.

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По материалам: dailyhoro.ru
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