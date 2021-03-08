NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам

Анастасия Иванова

США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным неназванных собеседников, в ближайшие три недели США произведут "скрытые контрудары", о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.

Как отмечается, кроме кибератак, Штаты планируют ввести экономические санкции против Москвы в качестве ответа за хакерские действия вменяемые Москве.

Помимо этого, президент США Джо Байден может подписать указ об укреплении защиты правительственных систем на фоне кибератак.