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О безусловном запрете хорьков в политике

О безусловном запрете хорьков в политике
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Максим СоколовВсе материалы

Обыкновенно президент России, говоря о вещах негодных и даже возмутительных, бывает довольно сдержан. Что в большинстве случаев бывает оправданно. Люди, хоть как-то понимающие интонацию и контекст, как правило, в интеллектуальном уровне не уступают Паше Эмильевичу, который, обладая сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить руками и, возможно, даже ногами.

Но не все Паши Эмильевичи.

Вероятно, с этим связано то, что В. В. Путин, говоря об использовании детей в политических, а равно иных целях, утратил спокойствие. Говоря о педагогах в этимологическом смысле, то есть о детоводителях — отчасти о навальнисте Волкове и ему подобных, подставляющих детей под дубинки ОМОНа, отчасти о пропагандирующих среди детей самоубийство, отчасти о прямых педофилах, — он сказал "о недопустимости использования детей для достижения своих собственных эгоистических хорьковых целей". Что тому же Л. М. Волкову, которого прямым текстом поименовали хорьком, было, наверное, огорчительно.

Россия

По материалам: ria.ru
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