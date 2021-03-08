Облитая кислотой за отказ от замужества жительница Индии встретила любовь

Лидия Мартынова

. Жительница Индии, получившая ожог лица в 15 лет после отказа от принудительного замужества, смогла встретить свою любовь, проходя лечение в клинике, пишет The Mirror.

По данным издания, 28-летняя Прамодини Рул была облита кислотой из-за отказа выйти замуж за нелюбимого человека. В результате инцидента молодая девушка лишилась волос и практически потеряла зрение. На протяжении многих лет женщина проходила лечение и перенесла множество операций.

Однако именно в больнице она встретила своего возлюбленного. Им оказался 29-летний Сародж Саху, чья знакомая работала в клинике, в которой лежала Рул. Она и познакомила молодых людей. Мужчина оставил работу ради того, чтобы ухаживать за избраанницей.

сообщило, что в Индии бойцового петуха доставят в суд за убийство.