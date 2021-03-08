Оглашены результаты национального отбора кандидатов для «Евровидения». Страну представит…

Анастасия Иванова

Несколько дней назад СМИ начали вещать о том, что 8 марта в прямом эфире Первого канала пройдет национальный отбор, где представят несколько уже отобранных кандидатов на «Евровидение» 2021. Один из них поедет на международный конкурс в Роттердам. Несмотря на то, что список артистов находился в строгой секретности, некоторым информационным порталам все же удалось узнать имена звезд, которые завтра поборются за место под солнцем. (Список солистов взят с ресурса «7дней.ru»).

Итак, согласно предварительным данным чести удостоились: Егор Крид, Моргенштерн, Niletto, #2Маши, Therr Maitz. Также на некоторых ресурсах говорилось о повторном участии Little Big, ведь в прошлом году группа так и не попала на конкурс из-за непростых условий пандемии.

На самом же деле в голосовании приняли участие #2Маши, Therr Maitz и Manizha. На данный момент уже опубликовали итоги рейтинга. По результатам зрительского голосования выиграла Manizha! Давайте поздравим ее и пожелаем успехов в борьбе за 1 место! Надеемся, что в этом году конкурс принесет нам уйду положительных сюрпризов!

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