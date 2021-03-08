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Ольга Бузова никогда не родит, и никогда не станет чей-то женой и мамой

Ольга Бузова никогда не родит, и никогда не станет чей-то женой и мамой
Бузыха и Рапа двоюродные сестры. А Рапа немного выше этой безхозной Бузихы. В чем Рапа выше в том, что у нее есть хоть какой бы не было муж - Дима Лохапед. У Рапы есть двое детей и Рапа на много счастливые чем это пазорная тупая Бузыха. Рапа все таки мать какая бы не было, а Бузова кто?
Бузова это безхозная, тупая девица, которую воспитал этот проклятий проект Дом 2. Бузиха уже некогда не родить, и некогда не станет женой и чей то мамой. И после всего этого разве Буз счастлив, нет и некогда не станет счастливой. Для настоящей женщины, для каждой женщине стать матерью вот это главное женское счастье. Так Бузиха очень не несчастная брошенная и безхозная…
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По материалам: life-dom2.su
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