Ольга Бузова никогда не родит, и никогда не станет чей-то женой и мамой

Вадим Карасев

Бузыха и Рапа двоюродные сестры. А Рапа немного выше этой безхозной Бузихы. В чем Рапа выше в том, что у нее есть хоть какой бы не было муж - Дима Лохапед. У Рапы есть двое детей и Рапа на много счастливые чем это пазорная тупая Бузыха. Рапа все таки мать какая бы не было, а Бузова кто?Бузова это безхозная, тупая девица, которую воспитал этот проклятий проект Дом 2. Бузиха уже некогда не родить, и некогда не станет женой и чей то мамой. И после всего этого разве Буз счастлив, нет и некогда не станет счастливой. Для настоящей женщины, для каждой женщине стать матерью вот это главное женское счастье. Так Бузиха очень не несчастная брошенная и безхозная…