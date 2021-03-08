Ольга Бузова раскрыла любовницу Давы. Кто она?

Анастасия Иванова

Несмотря на то, что Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в начале этого года, страсти с каждым днем накаляются. Сегодня телеведущая раскрыла имя любовницы Давы. Признание Ольги стало неожиданностью для всех.

В январе Ольга Бузова заявила, что теперь является «свободной девушкой». О расставании с Манукяном она рассказала у себя в Instagram. Телеведущая обвинила Даву в измене. Сегодня девушка, наконец, раскрыла имя той самой разлучницы. Ей стала партнерша по шоу «Танцы со звездами» Дарья Палей. Бузова выложила скрин ее страницы в Instagram, на котором видно, что Ольга находится у танцовщицы в черном списке.

«Как циклично. Все шлюхи, кто спит с моими мужчинами, меня блокируют», — подписала снимок Бузова.

Правда, вскоре удалила эту публикацию. Сама же Дарья и Давид никак не прокомментировали эту ситуацию. Хотя ранее Палей категорически отвергала подобные предположения и не раз заявляла, что счастлива замужем.

«Вы знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут, потому что у меня есть любимый муж. У меня есть дочка, которой годик», — высказалась как-то Дарья.

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