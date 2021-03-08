Оля Рапунцель пыталась избавиться от подарка мужа на 8 марта
Сегодня, 13:05 Вадим Карасев
Оля Рапунцель еще вчера похвасталась подписчикам, что муж подарил ей билеты на концерт на 8 марта, но возникла проблема. Они не могут пойти, так как не с кем оставить дочерей. В результате Оля задумалась о том, чтобы продать билеты, но позже сообщила, что им, возможно, удастся решить проблему с няней, как советуют пользователи.Дима Дмитренко преподнес своей жене к 8-му марта два билета на концерт, где будут звезды эстрады. Оля Рапунцель очень захотела туда попасть, но вспомнила. что дочерей им оставить не с кем. Татьяна Владимировна не может присмотреть за внучками, так как заболела. Сестра хоть и разорвала отношения на днях, скучать в праздник не собирается, у нее свои планы, пишет newstes.ru.
Няня Богдана, естественно, занята, а в агентстве, откуда они хотели пригласить няню, им отказали, сказав, что не предоставляют нянь на несколько часов. С крестной Рапунцели не общаются, но, по словам Ольги, у них есть в запасе одна семейная пара, которой они готовы доверить детей, так что, возможно, все образуется.
А пока таинственная семейная пара не возникла, как по волшебству, Оля пыталась продать билеты. Поклонники предлагали семейству свою помощь, но Рапунцель заявила, что не может оставить детей с незнакомыми людьми, поэтому вынуждена отказаться. А хейтеры уверены, что Рапунцели придумали тему на ровном месте.
«Фантазеры», «Как сделать тему из обычного похода на концерт)», «Как это ужасно, когда не с кем даже детей оставить», - высказываются пользователи.
Никакой семейной пары нет, считают хейтеры, так как все знают, что у Рапунцелей нет друзей, няню им не прислали, потому что после всех скандалов с рекламодателями, ни одно агентство не захочет с ними связываться, и ни одна няня к ним не пойдет. Так что сидеть с детьми будет, как всегда Татьяна Владимировна.
По материалам: life-dom2.su