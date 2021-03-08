Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оля Рапунцель пыталась избавиться от подарка мужа на 8 марта

Оля Рапунцель пыталась избавиться от подарка мужа на 8 марта

Оля Рапунцель еще вчера похвасталась подписчикам, что муж подарил ей билеты на концерт на 8 марта, но возникла проблема. Они не могут пойти, так как не с кем оставить дочерей. В результате Оля задумалась о том, чтобы продать билеты, но позже сообщила, что им, возможно, удастся решить проблему с няней, как советуют пользователи.

Дима Дмитренко преподнес своей жене к 8-му марта два билета на концерт, где будут звезды эстрады. Оля Рапунцель очень захотела туда попасть, но вспомнила. что дочерей им оставить не с кем. Татьяна Владимировна не может присмотреть за внучками, так как заболела. Сестра хоть и разорвала отношения на днях, скучать в праздник не собирается, у нее свои планы, пишет newstes.ru.
Няня Богдана, естественно, занята, а в агентстве, откуда они хотели пригласить няню, им отказали, сказав, что не предоставляют нянь на несколько часов. С крестной Рапунцели не общаются, но, по словам Ольги, у них есть в запасе одна семейная пара, которой они готовы доверить детей, так что, возможно, все образуется.
А пока таинственная семейная пара не возникла, как по волшебству, Оля пыталась продать билеты. Поклонники предлагали семейству свою помощь, но Рапунцель заявила, что не может оставить детей с незнакомыми людьми, поэтому вынуждена отказаться. А хейтеры уверены, что Рапунцели придумали тему на ровном месте.

«Фантазеры», «Как сделать тему из обычного похода на концерт)», «Как это ужасно, когда не с кем даже детей оставить», - высказываются пользователи.

Никакой семейной пары нет, считают хейтеры, так как все знают, что у Рапунцелей нет друзей, няню им не прислали, потому что после всех скандалов с рекламодателями, ни одно агентство не захочет с ними связываться, и ни одна няня к ним не пойдет. Так что сидеть с детьми будет, как всегда Татьяна Владимировна.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об "ударе" по
«Примитивно, но прикольно!»: Little Big представила новый клип перед отбором на «Евровидение»
«Примитивно, но прикольно!»: Little Big представила новый клип перед
В Госдуме оценили слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России
В Госдуме оценили слова украинского чиновника об «очень сильном
Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом автомобиле
Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом
Врач рассказал о смертельном исходе у детей с коронавирусом
Врач рассказал о смертельном исходе у детей с коронавирусом
Исхудавшему Александру Морозову удалили лишнюю кожу: «Операция длилась 7 часов, все болит»
Исхудавшему Александру Морозову удалили лишнюю кожу: «Операция
Экс-избранница покойного Дмитрия Стужука стала участницей шоу «Холостяк»
Экс-избранница покойного Дмитрия Стужука стала участницей шоу
У пресс-секретаря Зеленского рассмотрели засос на шее
У пресс-секретаря Зеленского рассмотрели засос на шее
Уже выше 70: нефть марки Brent продолжает дорожать
Уже выше 70: нефть марки Brent продолжает дорожать
Страшное ДТП в Самарской области: погибло 7 человек
Страшное ДТП в Самарской области: погибло 7 человек
Шепелев продал дом Жанны осужденному: «Уголовник и вор!»
Шепелев продал дом Жанны осужденному: «Уголовник и вор!»
Саша Зверева ждет 5-го ребенка
Саша Зверева ждет 5-го ребенка

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»

Еще по теме

Рапунцели полностью готовы к жаркой схватке за миллион
Дом 2 - Ночной - Выпуск 5003 - После заката (20.01.2018) ТНТ
Дом 2 - Остров любви, 4992 выпуск (09.01.2018) ТНТ
Беременная Рапунцель решилась на отчаянный шаг из-за ссоры с мужем