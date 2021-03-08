Оля Рапунцель пыталась избавиться от подарка мужа на 8 марта

Вадим Карасев

Оля Рапунцель еще вчера похвасталась подписчикам, что муж подарил ей билеты на концерт на 8 марта, но возникла проблема. Они не могут пойти, так как не с кем оставить дочерей. В результате Оля задумалась о том, чтобы продать билеты, но позже сообщила, что им, возможно, удастся решить проблему с няней, как советуют пользователи.

«Фантазеры», «Как сделать тему из обычного похода на концерт)», «Как это ужасно, когда не с кем даже детей оставить», - высказываются пользователи.

Дима Дмитренко преподнес своей жене к 8-му марта два билета на концерт, где будут звезды эстрады. Оля Рапунцель очень захотела туда попасть, но вспомнила. что дочерей им оставить не с кем. Татьяна Владимировна не может присмотреть за внучками, так как заболела. Сестра хоть и разорвала отношения на днях, скучать в праздник не собирается, у нее свои планы, пишет newstes.ru.Няня Богдана, естественно, занята, а в агентстве, откуда они хотели пригласить няню, им отказали, сказав, что не предоставляют нянь на несколько часов. С крестной Рапунцели не общаются, но, по словам Ольги, у них есть в запасе одна семейная пара, которой они готовы доверить детей, так что, возможно, все образуется.А пока таинственная семейная пара не возникла, как по волшебству, Оля пыталась продать билеты. Поклонники предлагали семейству свою помощь, но Рапунцель заявила, что не может оставить детей с незнакомыми людьми, поэтому вынуждена отказаться. А хейтеры уверены, что Рапунцели придумали тему на ровном месте.Никакой семейной пары нет, считают хейтеры, так как все знают, что у Рапунцелей нет друзей, няню им не прислали, потому что после всех скандалов с рекламодателями, ни одно агентство не захочет с ними связываться, и ни одна няня к ним не пойдет. Так что сидеть с детьми будет, как всегда Татьяна Владимировна.