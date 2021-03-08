«Они теперь вместе навсегда»: Мария Миронова оплакивает умерших родителей

Анастасия Иванова

Актриса потеряла отца много лет назад, а в феврале скоропостижно из жизни ушла ее мама — Екатерина Градова. Миронова безутешно скорбит по родственнице и продолжает публиковать раритетные фото с близкими.

47-летняя Мария Миронова поделилась снимком со свадьбы родителей в день рождения своего отца Андрея Миронова. Если бы не обширное кровоизлияние в мозг, произошедшее прямо во время одного из спектаклей, вчера гениальному актеру могло бы исполнится 80 лет. В кадре Миронов и Градова, облаченные в торжественные наряды, засняты во время бракосочетания. «Они теперь вместе, молодые и красивые, навсегда», — написала Миронова под фотографией из загса.

Поклонники поддержали Марию в трудную минуту и осыпали теплыми словами. «Держитесь! Ведь их продолжение в вас и ваших детях»; «Царствие небесное родителям! Они вместе и гордятся дочкой и внуками!»; «Вечный покой вашим близким», — прокомментировали кадр подписчики.

Ранее Мария отмечала, что ей непросто справляться с тяжелой утратой и просила журналистов какое-то время ее не беспокоить. Новость о смерти матери застала ее в отпуске — Миронова экстренно собрала вещи и вылетела в Москву, где занялась организацией похорон родительницы.

Напомним, что Градова и Миронов познакомились в Московском театре сатиры. У пары завязался служебный роман, который перерос в брак. Однако союз оказался недолгим — причиной разлада стали измены актера.

«Я все прекратила. Долгое время он просил все вернуть, но причины были слишком значительны, хотя я и любила его. Я не была тогда крещеной, была балдой. Он был во многом умнее. Просил простить и подождать, но мной тогда руководила гордость, а не разум. Я слишком эмоциональный человек, не могу относиться спокойно к таким вещам, к которым другие женщины относятся нормально», — признавалась артистка в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Позже Градова вновь вышла замуж. Со вторым супругом она прожила в браке 30 лет. Друзья семьи уверяли, что пара была по настоящему счастлива. Муж заботился об актрисе, вместе они усыновили ребенка из детского дома. Миронов же женился на Ларисе Голубкиной.