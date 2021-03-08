Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет

Влада Некрасова

50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет. Длительное и постоянное увлечение копченной колбасой и прочими изделиями из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода, рассказал агентству "Прайм" главный онколог "СМ-Клиника", д. м. н., профессор Александр Серяков.

"Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, ещё одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения", — объяснил врач.

Переработанное мясо — сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы — официально относится к канцерогенам первой группы, согласно упомянутой классификации.

"По данным исследований, ежедневное употребление 50 граммов таких переработанных продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18 процентов", — отметил он.

Усугубляет ситуацию процесс приготовления мяса. Основным фактором опасности являются мясные продукты, которые подверглись любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация, соление.