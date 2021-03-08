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Озабоченная! Дана Борисова об интимной жизни Волочковой: «Неразборчива в связях»

Озабоченная! Дана Борисова об интимной жизни Волочковой: «Неразборчива в связях»

Сама известная балерина российского шоу-бизнеса Анастасия Волочкова заинтриговала своих поклонников. Девушка опубликовала у себя в микроблоге снимок с новым ухажёром. Сейчас они вместе отдыхают в Питере. Дана Борисова не смогла пройти мимо этой новости и упрекнула Волочкову в «неразборчивых связях».


Телеведущая считает, что Анастасия Волочкова слишком часто меняет любовников. Ведь совсем недавно балерина назвала «дорогим человеком» другого таинственного незнакомца. Борисова считает забавным, что Волочкова всегда скрывает лица возлюбленных. По мнению телеведущей, очередная мимолетная связь не выльется во что-то серьезное.

«У нее же был успешный концерт в Зеленограде, где она на сцене упала. Возможно, там она какого-то фаната подцепила. Либо это какие-то местные в ее поселке. Она же никуда не выходит, в своем доме сидит целыми днями«, – нелестно высказалась Дана.

Кроме того, Борисова считает, что Волочкова «страдает озабоченностью» из-за алкоголизма и обвинила ее в «неразборчивых связях» с мужчинами. Отметим, что в последнее время многие уже не верят в очередные романы балерины.

[media=https://www.instagram.com/p/CMDDp2LAlq7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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