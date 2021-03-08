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Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по женщинам

Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по женщинамФото: Christopher Black / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса и ее последствия во многих случаях более сильно сказались на женщинах, чем на мужчинах. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, это в том числе проявилось в росте домашнего насилия и снижении возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья. «В относительных цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин», — сказал глава ВОЗ.

Кроме того, Гебрейесус напомнил, что женщины несут дополнительное бремя, связанное с уходом за детьми и пожилыми. Также женщины, составляющие около 70 процентов медицинских работников в мире, в условиях пандемии сыграли «ключевую роль в лечении и спасении жизней».

Ранее сообщалось, что экономический спад, который спровоцировала пандемия коронавируса, в большей степени повлиял на женщин, чем на мужчин. Главными жертвами называют именно женщин, потому что на их долю пришлось большее число сокращений и увольнений, кроме того, женщины были вынуждены чаще уходить с работы, чтобы присматривать за детьми. Таким образом, уровень безработицы среди женщин рос быстрее, чем общий уровень безработицы в период пандемии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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