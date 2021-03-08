Парень Светланы Светличной встречался с Димой Биланом?

Алексей Вольцев

С бешеной скоростью по сети начали распространяться слухи о нетрадиционных отношениях певца Димы Билана и актера Ивана Николаева, которого, к слову, еще недавно обвиняли в том, что он является любовником возрастной и уважаемой звезды, 80-летней Светланы Светличной. На сей раз новостные порталы подозревают, что Билана с хорошим товарищем Светличной связывает нечто большее, чем дружба. Об этом подробнее сообщает «Дни.ру».

Как выяснилось, между Ваней и «ночным хулиганом» Биланом некогда произошла громкая ссора, о которой откровенно рассказал продюсер Леонид Дзюник. «Говорили, что во время их ссоры Ваня якобы выбросил в окно собаку Димы, а потом ломился к нему в квартиру и подрался с ним», — делился он имеющейся информацией. А широкую огласку эта ситуация получила якобы из-за того, что у Николаева после потасовки с Димой, на теле остались жуткие гематомы, скрыть которые на съемочной площадке не удавалось даже специальным плотным корректором, созданным для сценического грима. Из-за этого у актера и возникли неприятности при работе в сериале «Клуб».

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