Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парень Светланы Светличной встречался с Димой Биланом?

Парень Светланы Светличной встречался с Димой Биланом?

С бешеной скоростью по сети начали распространяться слухи о нетрадиционных отношениях певца Димы Билана и актера Ивана Николаева, которого, к слову, еще недавно обвиняли в том, что он является любовником возрастной и уважаемой звезды, 80-летней Светланы Светличной. На сей раз новостные порталы подозревают, что Билана с хорошим товарищем Светличной связывает нечто большее, чем дружба. Об этом подробнее сообщает «Дни.ру».


Как выяснилось, между Ваней и «ночным хулиганом» Биланом некогда произошла громкая ссора, о которой откровенно рассказал продюсер Леонид Дзюник. «Говорили, что во время их ссоры Ваня якобы выбросил в окно собаку Димы, а потом ломился к нему в квартиру и подрался с ним», — делился он имеющейся информацией. А широкую огласку эта ситуация получила якобы из-за того, что у Николаева после потасовки с Димой, на теле остались жуткие гематомы, скрыть которые на съемочной площадке не удавалось даже специальным плотным корректором, созданным для сценического грима. Из-за этого у актера и возникли неприятности при работе в сериале «Клуб».

[media=https://www.instagram.com/p/CJvgg-AlM_V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Президент РФ поздравил женщин с Международным женским днём
Президент РФ поздравил женщин с Международным женским днём
Турция угрожает США "нежелательными последствиями" давления из-за С-400
Турция угрожает США "нежелательными последствиями" давления из-за
Москвичек поздравили с 8 Марта "Букетомешалкой"
Москвичек поздравили с 8 Марта "Букетомешалкой"
Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях
Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях
Хотели загнать западных украинцев в лоно российской церкви: годовщина операции чекистов по разгону УГКЦ
Хотели загнать западных украинцев в лоно российской церкви: годовщина
Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
Николай Чиндяйкин излечился от нефрита, едва не спился после смерти жены, но нашел в себе силы снова полюбить
Николай Чиндяйкин излечился от нефрита, едва не спился после смерти
Виктория Романец: «Из-за тупой мамки у человека могут быть проблемы с внешностью!»
Виктория Романец: «Из-за тупой мамки у человека могут быть проблемы с
Володин отреагировал на блокировку материалов российских СМИ в Facebook
Володин отреагировал на блокировку материалов российских СМИ в
Президент России поздравил всех женщин с 8 Марта
Президент России поздравил всех женщин с 8 Марта
Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от коронавируса
Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от коронавируса
Парень Светланы Светличной встречался с Димой Биланом?
Парень Светланы Светличной встречался с Димой Биланом?

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах России
Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших

Еще по теме

Стало известно о романе Димы Билана и Гузель Хасановой
СМИ раскрыли роман Димы Билана с режиссером на 13 лет младше его самого
Концерт Димы Билана - Юбилей 35 лет (05.11.2017)
Алла Пугачёва неудержалась и станцевала на концерте Димы Билана