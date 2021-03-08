Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция

Анастасия Иванова

Американские власти закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную мощность. Потребители сидят на "ковидных" деньгах, накопленных за пандемию, и вот-вот начнут их тратить. А впереди новый двухтриллионный пакет стимулов от Байдена. Наблюдатели предупреждают: cложились условия для гиперинфляции. Федрезерв уверяет, что все в пределах нормы. Грозит ли США неконтролируемый рост цен — в материале РИА Новости.Очень много денег

По некоторым подсчетам, Федрезерв потратил на антикризисные меры больше девяти триллионов долларов. Эти деньги просто напечатали. С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22 процентов годовых — самый высокий показатель за всю историю.

Такой выброс ничем не обеспеченных купюр подстегнул инфляцию. Однако ФРС тут же изменила целевое значение: "в среднем два процента" (вместо предыдущих "двух процентов"). Это для того, чтобы не поднимать ключевую ставку. Заговорили о рисках гиперинфляции, если ФРС продолжит в том же духе.





Надо отметить, что гиперинфляцию экономисты трактуют по-разному. Так, по одному из определений, это неконтролируемый процесс, при котором цены на товары и услуги растут ежегодно на 1000 процентов и более. Другой вариант — 100 процентов за три года. Третий — 50 процентов в месяц. Как бы то ни было, подобное в развитых странах случается крайне редко.

В США последние 40 лет инфляция очень низкая. Скачки были в 1979-м и 1989-м — 13,29 и 12,52 процента соответственно. Десятилетний максимум зафиксировали в 2011-м — 3,14. В 2019-м — 1,81, в 2020-м — 1,4, прогноз на 2021-й — 2,24.