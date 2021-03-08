Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы причастности России к «кампании по дезинформации» о западных вакцинах от коронавируса. Он прокомментировал информацию газете The Wall Street Journal.

По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — сказал Песков.

The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что российские спецслужбы при помощи СМИ якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин Pfizer и других западных препаратов. Неназванный представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации перечислил четыре ресурса (New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside), которые якобы «связаны со спецслужбами РФ». По его словам, порталы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин и ставят под сомнение их эффективность. Никаких конкретных доказательств о связи ресурсов с РФ в статье не приводится.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам. Он отметил, что многие из его коллег в дипломатическом корпусе выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами.

На данный момент в мире есть несколько вакцин против коронавирусной инфекции. В России зарегистрированы два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В Москве вакцинация «Спутником V» стартовала 5 декабря. Вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, разрешенный в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — вакцину разрешили 43 страны.