Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцинДмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы причастности России к «кампании по дезинформации» о западных вакцинах от коронавируса. Он прокомментировал информацию газете The Wall Street Journal.

По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — сказал Песков.

The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что российские спецслужбы при помощи СМИ якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин Pfizer и других западных препаратов. Неназванный представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации перечислил четыре ресурса (New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside), которые якобы «связаны со спецслужбами РФ». По его словам, порталы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин и ставят под сомнение их эффективность. Никаких конкретных доказательств о связи ресурсов с РФ в статье не приводится.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам. Он отметил, что многие из его коллег в дипломатическом корпусе выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами.

На данный момент в мире есть несколько вакцин против коронавирусной инфекции. В России зарегистрированы два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В Москве вакцинация «Спутником V» стартовала 5 декабря. Вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, разрешенный в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — вакцину разрешили 43 страны.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России за сутки умерли 462 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 462 пациента с коронавирусом
Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы
Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
Привившийся «Спутником V» президент Венесуэлы рассказал о своем самочувствии
Привившийся «Спутником V» президент Венесуэлы рассказал о своем
Цена нефти превысила 70 долларов за баррель
Цена нефти превысила 70 долларов за баррель
Саша Зверева заговорила о пятом ребенке
Саша Зверева заговорила о пятом ребенке
Алана вернулась к Павлу Мамаеву после того, как вновь уличила его в измене
Алана вернулась к Павлу Мамаеву после того, как вновь уличила его в
Болезненный вид и старая одежда. Модный провал Миллы Йовович в Париже
Болезненный вид и старая одежда. Модный провал Миллы Йовович в Париже
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от
Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
Советник главы МВД Украины заявил об "очень сильном ударе" по России
Советник главы МВД Украины заявил об "очень сильном ударе" по России
"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке

Топ на сегодня

Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским
Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
От любви до ненависти: Саша Артемова и Евгений Кузин потеряли семью, которую строили на глазах у миллионов
От любви до ненависти: Саша Артемова и Евгений Кузин потеряли семью,
Экономист раскрыл условие для роста зарплат россиян в 2021 году
Экономист раскрыл условие для роста зарплат россиян в 2021 году

Еще по теме

Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
В Кремле не слышали об авиударах российских ВКС по секретной базе США в Сирии
Песков назвал абсурдными обвинения в адрес «Лаборатории Касперского»
Сообщения о 20 тысячах американских миротворцев не соответствуют реальности — пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков