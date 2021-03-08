Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19

Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19

Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.

По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны России.


"Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ", - сказал Песков Wall Street Journal.

Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что российские спецслужбы якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов при помощи СМИ в интернете. Неназванный представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации перечислил четыре небольших интернет-ресурса, которые, как он утверждает, "напрямую" связаны со спецслужбами РФ. Согласно данным газеты, речь идет об изданиях New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Как утверждается, все эти интернет-ресурсы базируются за пределами США и принадлежат иностранцам, а их читательская аудитория невелика. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, ставят под сомнение их эффективность и безопасность.


При этом представитель госдепартамента не привел никаких конкретных доказательств связей ресурсов и их публикаций с РФ.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России за сутки умерли 462 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 462 пациента с коронавирусом
Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы
Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
Привившийся «Спутником V» президент Венесуэлы рассказал о своем самочувствии
Привившийся «Спутником V» президент Венесуэлы рассказал о своем
Цена нефти превысила 70 долларов за баррель
Цена нефти превысила 70 долларов за баррель
Саша Зверева заговорила о пятом ребенке
Саша Зверева заговорила о пятом ребенке
Алана вернулась к Павлу Мамаеву после того, как вновь уличила его в измене
Алана вернулась к Павлу Мамаеву после того, как вновь уличила его в
Болезненный вид и старая одежда. Модный провал Миллы Йовович в Париже
Болезненный вид и старая одежда. Модный провал Миллы Йовович в Париже
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от
Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
Советник главы МВД Украины заявил об "очень сильном ударе" по России
Советник главы МВД Украины заявил об "очень сильном ударе" по России
"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке

Топ на сегодня

Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским
Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
От любви до ненависти: Саша Артемова и Евгений Кузин потеряли семью, которую строили на глазах у миллионов
От любви до ненависти: Саша Артемова и Евгений Кузин потеряли семью,
Экономист раскрыл условие для роста зарплат россиян в 2021 году
Экономист раскрыл условие для роста зарплат россиян в 2021 году

Еще по теме

Золото продолжает дешеветь на ожидании публикации протоколов ФРС США
Доходность 20-летних японских гособлигаций достигла отрицательной отметки
В Кремле не слышали об авиударах российских ВКС по секретной базе США в Сирии
Цены на нефть снижаются на ожидании данных из США