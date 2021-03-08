Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19

Лидия Мартынова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.

По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны России.





"Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ", - сказал Песков Wall Street Journal.

Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что российские спецслужбы якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов при помощи СМИ в интернете. Неназванный представитель структуры госдепартамента по отслеживанию дезинформации перечислил четыре небольших интернет-ресурса, которые, как он утверждает, "напрямую" связаны со спецслужбами РФ. Согласно данным газеты, речь идет об изданиях New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Как утверждается, все эти интернет-ресурсы базируются за пределами США и принадлежат иностранцам, а их читательская аудитория невелика. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, ставят под сомнение их эффективность и безопасность.

При этом представитель госдепартамента не привел никаких конкретных доказательств связей ресурсов и их публикаций с РФ.