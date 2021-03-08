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Песков поздравил девушек фразой «скоро все закончится»

Песков поздравил девушек фразой «скоро все закончится»Дмитрий ПесковФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил девушек с наступающим 8 Марта, традиционно разослав поздравления по электронной почте. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Весна пришла! Скоро все закончится, и все будет хорошо!» — говорится в тексте поздравления на открытке, украшенной цветами.

Представитель Кремля также пожелал представительницам женского пола солнца, здоровья, счастья и красоты. Кому именно адресованы поздравления, не уточняется.

Ранее российские врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта. В списке оказалась мимоза — эти растения ветроопыляемые, их пыльца долго остается в воздухе, что может вызвать аллергию.

Россия

По материалам: lenta.ru
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