Певица Manizha назвала цель участия в «Евровидении»

Вадим Карасев

Фото: @manizha

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая представит Россию на конкурсе эстрадной песни «Евровидение», раскрыла, что хочет показать миру страну «щедрой, открытой и яркой». Ее слова приводит РИА Новости.

Артистка заявила, что для нее цель участия в конкурсе — возможность поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. «Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», — раскрыла Manizha.

По ее словам, песня, с которой она поедет на конкурс, — о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши. Ранее группа Little Big отказалась от участия в отборе на конкурс.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.