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Почистил карму: рэпер Гуф удивил любимую шикарным подарком

Почистил карму: рэпер Гуф удивил любимую шикарным подарком

Пока многие российские мужчины дарят любимым женщинам цветы на 8 марта, рэпер Гуф решил порадовать избранницу новенькой иномаркой. Юлия Королева явно не ожидала такого презента и растрогалась от щедрости музыканта.


В социальных сетях она опубликовала ролик, как встретила 41-летнего Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа). Спустившись по лестнице, она была несказанно рада увидеть любимого, который сначала подарил ей маленького плюшевого мишку. «Спасибо», — обрадовалась Королева.

Но затем исполнитель хита Ice Baby неожиданно достал из кармана куртки ключи и сказал: «Пойдем». Пара вышла на улицу, где Юлию ждала белоснежная иномарка. Примерная стоимость такого авто — около миллиона рублей, в зависимости от комплектации.

По всему было видно, что Королева очень смущена таким презентом. Посидев за рулем, она вышла из машины и крепко обняла музыканта, а затем поцеловала. Гуф тоже светился от счастья.

Отметим, что после расставания с Кети Топурией Алексея Долматова часто видели в компании разных девушек. Юлия изначально была его подругой, но затем сблизилась с музыкантом. Вместе они отдыхали в Израиле, путешествовали по России, а также весело проводили время. У пары случались и кризисы, но, видимо, черная полоса позади и сейчас они наслаждаются отношениями друг с другом.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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