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Подробности бракоразводного процесса Иды Галич с мужем

Подробности бракоразводного процесса Иды Галич с мужем

Ида Галич еще зимой сообщила, что приняла решение расстаться с отцом своего ребенка Аланом Басиевым. Несмотря на то, что им удалось сохранить прекрасные отношения, блогер переживает из-за грядущего развода.


«Мой развод выпал на все семейные праздники. Это сложно объяснить, но в такие денечки накрывает как-то по-особенному. Мол, смотри! Какие все вокруг молодцы счастливые, а ты не правильная, у тебя не получилось. Такое себе развлечение», — поделилась в социальных сетях 30-летняя Ида.

По ее словам, 8 марта, как и в другие праздники, ей совсем не хочется веселиться. Она привыкает к новой жизни и замечает изменения, которые происходит в ее сознании. «И я учусь принимать себя такой: не веселой, не смешной, не пытающейся всем во всем угодить. И это моя маленькая победа», — сообщает Галич.

Под ее постом девушки стали оставлять сотни комментариев, как сами переживают расставания. Некоторые делились секретами, а другие признались — быть одной в праздники очень тяжело.

К слову, в начале марта Ида Галич подала на развод. Заявление она принесла в мировой участок — это говорит о том, что блогер и Алан ничего не будут делить, а также им удалось договориться по алиментам вне суда.

В отличие от других звезд, которые при расставании начинают поливать друг друга грязью, Ида старается говорить об экс-избраннике только положительные слова и считает, что отношения родителей никак не должны влиять на жизнь ребенка. «Одно мое неправильно сформулированное предложение об Аланчике как о муже может изменить у ребенка представление о нем как об отце. И это работает в обе стороны. Я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущения, что кто-то из его родителей нехороший человек», признавалась Галич поклонникам.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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