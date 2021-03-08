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Подруга Фриске эмоционально обратилась к Дмитрию Шепелеву и отцу Жанны

Подруга Фриске эмоционально обратилась к Дмитрию Шепелеву и отцу Жанны

Несмотря на то, что со дня смерти Жанны Фриске прошло более пяти лет, ее родные до сих пор не могут наладить отношения. Наследник звезды по-прежнему не видится с бабушкой и дедушкой из-за нежелания отца. Ситуация в семье волнует друзей и коллег певицы.

О конфликте высказалась подруга Жанны Фриске, певица Наталья Власова, которая обратилась с личной просьбой к Дмитрию Шепелеву. Артистка убеждена, что телеведущему пора пойти на встречу родственникам Фриске и позволить им общаться с внуком. 

«Знаете, у меня душа кричит каждый раз, когда я слышу об этом. Платон — это единственная кровиночка, которая осталась на земле после Жанны. У него должны быть и папа, и бабушка, и дедушка... Хочется сказать: заройте топор войны, совершенно бессмысленной и абсурдной! Я уверена, пройдут годы и Дмитрий, когда сам станет дедушкой, будет дико жалеть обо всем, но уже будет поздно. К сожалению, так устроена жизнь: понимание приходит, когда момент уже упущен», — сказала Власова. 

Наталья отмечает, что Фриске была светлым человеком и никогда не допустила бы такого в собственной семье, «Мы с ней очень тепло общались. Жанна у меня ассоциировалась с огромной любовью к людям. И каждый раз, когда мы виделись, она заряжала меня добром. Думаю, именно поэтому люди ее помнят. Такой у нее был феноменальный талант», — поделилась артистка. 

Напомним, что наследнику Фриске и Шепелева в следующем месяце исполнится восемь лет. После смерти Жанны в 2015 году телеведущий принял решение ограничить общение мальчика с родителями певицы, ее сестрой, а также лучшей подругой Ольгой Орловой, которая является крестной Платона. Свое решение он объяснил неадекватным поведением со стороны родни. 

К слову, у близких звезды есть и другие претензии друг к другу. Так, они уже много лет ругаются из-за пропавших миллионов, которые были собраны на лечение Фриске. И даже тот факт, что фонду были возвращены все средства, не спасает от судебных разбирательств между родственниками, которые неустанно делят имущество певицы. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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