Появились подробности аварии с семью погибшими под Самарой

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Появились подробности аварии под Самарой, в которой погибли шесть пассажиров и водитель легкового автомобиля Volkswagen Tiguan после столкновения с фурой Isuzi. Об этом стало известно РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах раскрыл причины произошедшего столкновения. По его данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Есть также информация, что водитель Isuzi не пострадал.

«Предварительно, виновен водитель Volkswagen», — рассказал собеседник агентства.

Об аварии с семью погибшими стало известно ранее в понедельник, 8 марта. Произошло столкновение машин на трассе М5 «Урал» (Волжский-Курумоч). На место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.