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Появились подробности аварии с семью погибшими под Самарой

Появились подробности аварии с семью погибшими под СамаройФото: Максим Блинов / РИА Новости

Появились подробности аварии под Самарой, в которой погибли шесть пассажиров и водитель легкового автомобиля Volkswagen Tiguan после столкновения с фурой Isuzi. Об этом стало известно РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах раскрыл причины произошедшего столкновения. По его данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Есть также информация, что водитель Isuzi не пострадал.

«Предварительно, виновен водитель Volkswagen», — рассказал собеседник агентства.

Об аварии с семью погибшими стало известно ранее в понедельник, 8 марта. Произошло столкновение машин на трассе М5 «Урал» (Волжский-Курумоч). На место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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