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Половина российских мужчин захотела оставить женщин без работы

Половина российских мужчин захотела оставить женщин без работыФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Около 50 процентов российских мужчин считают, что женщинам лучше не работать. Такого же мнения придерживаются 22 процента россиянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие».

Почти половина женщин (45 процентов) и четверть мужчин (28 процентов) считают женскую работу способом быть финансово независимыми. Еще 33 процента участниц и 22 процента участников исследования назвали это способом самовыражения. 36 процентов россиян и 19 процентов россиянок уверены, что женщина должна работать только в крайнем случае, если это необходимо для обеспечения себя и детей. О месте женщины дома с детьми заявили 11 процентов респондентов и три процента респонденток.

Более половины опрошенных мужчин (55 процента) хотят видеть женщину матерью и хранительницей очага. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа и Приволжья (по 64 процента). Меньше всего эту имею поддерживают мужчины на северо-западе страны (43 процента), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (38 процентов). При этом только каждая третья считает своим главным предназначением домашнее хозяйство и материнство. Каждая вторая полагает, что имеет право сама определять свою роль в обществе. С этим мнением согласились только 21 процент респондентов.

Треть участников опроса обоих полов считают, что мужчина должен содержать женщину. 4 процента россиянок и 10 процентов россиян выступают за равенство в этом вопросе. 59 процентов женщин и 46 процентов мужчин отметили, что мужчина обязан содержать женщину, но по обоюдному согласию.

Опрос проводился с 26 февраля по 2 марта, в нем приняла участие тысяча человек в возрасте 18-65 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
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