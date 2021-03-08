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Помирился с Бузовой?! Дава поднялся на подъемнике с цветами

Помирился с Бузовой?! Дава поднялся на подъемнике с цветами

Дава устроил настоящий концерт на улице Подмосковья, поднявшись с цветами на подъемнике к окнам жилых домов. Происходящее, конечно же, сразу же заинтересовало соседей, увидевших, как молодой человек, погрузив на конструкцию большое количество коробок с цветами, «поехал» вверх. «Сначала не поняли, кому это такая красота достанется, кто эта счастливая невеста у нас», — прокомментировала ситуацию бабушка, живущая напротив.


Публика даже сделала предположение, что таким романтичным способом Дава решил вернуть свою возлюбленную Ольгу Бузову, но, к сожалению, надежды поклонников пары не оправдались. Блогер, стучал в окна разных квартир, чтобы поздравить всех женщин с наступающим праздником 8 марта.

«Вас с 8 марта. А этот букет для мужчины, чтобы он завтра неожиданно поздравил вас», — говорил парень в видео.

После основной части шоу селебрити решил развлечь окружающих небольшим концертом у подъездов, исполнив парочку треков и подарив жителям городской зоны оставшиеся с «поездок вверх» на подъемнике цветы.

«Какого жениха потеряла Бузова! А я все равно не верю, что он ее избивал. Он в отличии от нее не пиарится и не говорит всякую ерунду», — поддержала экс-бойфренда Оли девушка в социальных сетях.


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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