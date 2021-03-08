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Посольство России раскрыло подробности крушения вертолета с военными в ЦАР

Посольство России раскрыло подробности крушения вертолета с военными в ЦАРФото: Twitter

Посол России в Центральноафриканской республике (ЦАР) Владимир Титоренко раскрыл подробности крушения вертолета с российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел с легким вертолетом марки Газель. Национальной армией он используется для наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги. Дипломат отметил, что по этому пути идет снабжение столицы ЦАР продовольствием и медикаментами.

«Периодически это дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением», — сказал Титоренко. Он добавил, что причиной крушения вертолета стали технические проблемы с двигателем. В результате происшествия никто не пострадал, добавил посол.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).

В мире

По материалам: lenta.ru
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