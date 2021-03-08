"Предложение сделала я": сын Тарзана и Королевой хочет жениться на стриптизерше с пятым размером груди
20-летний сын Наташи Королевой Архип Глушко нашел свою любовь. Молодой человек хочет жениться на 20-летней стриптизерше Мелиссе с пятым размером груди, раскрыли авторы программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
Как отмечается, избранница сына Наташи Королевой и Тарзана может похвастаться проколотыми сосками, татуировками по всему телу и накачанными губами.
19-летний Архип Глушко сделал стриптизерше предложение спустя полгода после знакомства — в День всех влюбленных. Молодой человек подарил избраннице помолвочное кольцо с целой россыпью мелких бриллиантов, обрадовав девушку.
Стриптизерша познакомилась с сыном Наташи Королевой в компании общих знакомых. При этом Архип в первый вечер уже пригласил девушку в квартиру матери. С родителями Архипа Мелисса сразу же нашла общий язык — особенно с Тарзаном.
"Я не знала, кто он, честно говорю. Но я зашла в квартиру, а я большой фанат его папы и мамы, и увидела с выступления перья. Увидела и говорю: "Откуда это у тебя? Можно сфоткаться?" Он говорит: "Да это папино", — рассказала Мелисса.
Как отмечается, будущая стриптизерша родилась в Ташкенте в семье домохозяйки и токаря, но выросла в Новокузнецке. С 18 лет Мелисса стала заниматься стриптизом.
Девушка уволилась из стриптиз клуба, но признается, что скучает по шесту. "Я хочу вернуться в клуб на один-два раза в неделю. Архип сказал: "Главное — не ходи в приват", — говорит стриптизерша.
Пока свадьба Мелиссы и Архипа отложена на неопределенный срок — стриптизерша была согласна пойти под венец уже этим летом, однако звездные родители жениха считают, что с торжеством следует повременить.
Как писал NEWSTES, ранее расплакавшаяся Наташа Королева полностью разделась вместе с Тарзаном в клипе "Гори, гори".