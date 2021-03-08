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"Предложение сделала я": сын Тарзана и Королевой хочет жениться на стриптизерше с пятым размером груди

"Предложение сделала я": сын Тарзана и Королевой хочет жениться на стриптизерше с пятым размером груди

20-летний сын Наташи Королевой Архип Глушко нашел свою любовь. Молодой человек хочет жениться на 20-летней стриптизерше Мелиссе с пятым размером груди, раскрыли авторы программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Как отмечается, избранница сына Наташи Королевой и Тарзана может похвастаться проколотыми сосками, татуировками по всему телу и накачанными губами.

У меня плохой прикус, и я губы сделала, чтобы прикрыть зубки, чтобы когда я улыбалась, не ошарашила гостей.

19-летний Архип Глушко сделал стриптизерше предложение спустя полгода после знакомства — в День всех влюбленных. Молодой человек подарил избраннице помолвочное кольцо с целой россыпью мелких бриллиантов, обрадовав девушку.

Хотя первая предложения сделала ему я. У меня было бабушкино обручальное кольцо. Оно у меня всегда было на среднем пальце, потому что оно мне большое было, и я ему этим кольцом сделала предложение. Он согласился. Он, когда со мной знакомился, прекрасно знал, чем я занимаюсь. Смысл мне стесняться, если я идеальна.

Стриптизерша познакомилась с сыном Наташи Королевой в компании общих знакомых. При этом Архип в первый вечер уже пригласил девушку в квартиру матери. С родителями Архипа Мелисса сразу же нашла общий язык — особенно с Тарзаном.

"Я не знала, кто он, честно говорю. Но я зашла в квартиру, а я большой фанат его папы и мамы, и увидела с выступления перья. Увидела и говорю: "Откуда это у тебя? Можно сфоткаться?" Он говорит: "Да это папино", — рассказала Мелисса.

Как отмечается, будущая стриптизерша родилась в Ташкенте в семье домохозяйки и токаря, но выросла в Новокузнецке. С 18 лет Мелисса стала заниматься стриптизом.

Мой заработок составлял в хорошие месяцы 800 тысяч. Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала трогать грудь, лапать, обжимать. Скажем, как правильно напоить мужчину? Это должна знать любая стриптизерша. Сначала мы пьем что-то крепкое, потом полегче. И вот эти скачки градусов — идеальный вариант. Только нужно вовремя остановиться, чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки.

Девушка уволилась из стриптиз клуба, но признается, что скучает по шесту. "Я хочу вернуться в клуб на один-два раза в неделю. Архип сказал: "Главное — не ходи в приват", — говорит стриптизерша.

Пока свадьба Мелиссы и Архипа отложена на неопределенный срок — стриптизерша была согласна пойти под венец уже этим летом, однако звездные родители жениха считают, что с торжеством следует повременить.

Как писал NEWSTES, ранее расплакавшаяся Наташа Королева полностью разделась вместе с Тарзаном в клипе "Гори, гори".

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По материалам: uposters.ru
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