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Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота

Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота, по ее словам, в этом замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил после заседания совбеза в ночь на воскресение, что по данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Министр уточнил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД и что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности.


"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота", - заявила глава правительства в эфире TV Pink.

По ее словам, расследование должно раскрыть весь механизм, до "последнего винтика".

В мире

По материалам: ria.ru
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