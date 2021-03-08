Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота

Алексей Вольцев

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота, по ее словам, в этом замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил после заседания совбеза в ночь на воскресение, что по данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Министр уточнил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД и что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности.





"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота", - заявила глава правительства в эфире TV Pink.

По ее словам, расследование должно раскрыть весь механизм, до "последнего винтика".