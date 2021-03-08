Президент РФ поздравил женщин с Международным женским днём

Вадим Карасев

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал российских женщин "самыми лучшими в мире" и отметил, что им "каким-то непостижимым образом" удаётся всё успевать, достигая вершин в учёбе и работе, оберегая домашний уют и оставаясь при этом женственными, очаровательными и красивыми.

Он подчеркнул, что именно женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту и безусловную материнскую любовь. Особые слова признательности лидер России адресовал женщинам, посвятившим себя материнству. Воспитание детей, заботу о них, тепло домашнего уюта, которым женщины стремятся окружить близких людей, Путин назвал ответственным, непростым, но самым благородным трудом, заслуживающим самого высокого признания.

Благодарности от президента удостоились и женщины-медики.

"Благодарю всех женщин-врачей, фельдшеров, медицинских сестер и нянечек, всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составах экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Вы дарите больным именно такую душевную, женскую поддержку", — сказал глава государства.

Путин напомнил, что 8 Марта — это день, когда торжествуют переполняющие и объединяющие всех любовь, восхищение и благодарность, и пожелал всем женщинам здоровья, успехов во всём и взаимопонимания с дорогими людьми и как можно больше поводов для улыбок и радости.

По всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. К примеру, в Екатеринбурге активисты «Молодой Молодой гвардии" поздравили женщин огромной открыткой на льду площадью 25 тысяч квадратных метров. Женщин поздравляют военнослужащие Министерства обороны, Росгвардии, сотрудники МВД.

Также в России проходит акция "Вам, любимые!", в рамках которой волонтёры поздравляют россиянок с Международным женским днём. Мужчины дарят представительницам прекрасного пола цветы в совершенно разных местах. Первыми волонтёры одарили подарками и цветами женщин-медиков и пожилых россиянок. Многие мужчины просто раздавали букеты всем представительницам прекрасного пола на улицах родных городов.