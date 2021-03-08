Президент России поздравил всех женщин с 8 Марта

Вадим Карасев

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин с 8 Марта. Его слова передает ТАСС.

По его словам, это день торжества любви, восхищения и благодарности, также данный праздник стал хорошей традицией, помогающей сохранять нравственные ценности. Он является и символом приходящей весны и создает особое настроение, сказал российский лидер. В связи с этим «сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности».

«Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь», — заявил президент России. Он отметил, что женщины всегда без остатка отдают себя детям и делают все возможное, чтобы их ребенок стал достойным человеком.

«Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым женщины всегда стремятся окружить своих родных, — все это нелегкий каждодневный труд», — сказал Путин и добавил, что все это «заслуживает самого высокого признания».

Президент России восхитился женщинами. По его мнению, они «каким-то непостижимым образом» успевают достигать успеха в разных сферах деятельности, вызывают уважение обязательностью и надежностью. «И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества», — заметил он.

«Будьте счастливы!» — заключил российский лидер свое обращение к россиянкам.