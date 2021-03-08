При крушении вертолета в Нормандии погиб французский миллиардер Дассо
Сегодня, 00:30 Анастасия Иванова
Французский депутат и миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета на севере Франции, сообщает радиостанция Europe 1.
Отмечается, что летательный аппарат упал в воскресенье в районе коммуны Тук в Нормандии. Помимо представителя партии "Республиканцы", в результате крушения скончался пилот.
На смерть политика уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, написавший в Twitter соболезнования.
"Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель, выборный депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей жизни он не переставал служить нашей стране", — написал Макрон.
Дассо умер в возрасте 69 лет. Его отец — Серж Дассо — был известным бизнесменом, политиком и миллиардером.
По материалам: ria.ru