При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены шесть домов, заявили в ДНР

Влада Некрасова

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повреждения получили шесть домов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня утром в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены шесть жилых домов и ЛЭП в населённом пункте Старомихайловка (населённый пункт на окраине Донецка - ред.)", - сказал представитель ведомства.