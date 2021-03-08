«Примитивно, но прикольно!»: Little Big представила новый клип перед отбором на «Евровидение»

Анастасия Иванова

В Сети появился клип на песню группы Little Big — Sex Machine. Ролик снимался на Кировском заводе в Санкт-Петербурге: для него потребовались грузовики, а также масштабные декорации.

Ролик опубликован 8 марта на официальном канале группы. В нем Илья Прусикин, Соня Таюрская и Антон Лиссов предстают в нескольких образах — водителями большого трака, а также в костюмах героев из фильма «Люди в черном». Появился и знаменитый танцор Пухляш (настоящее имя Дмитрий Красилов — прим. «NewsTes.ru»): он вновь исполнил зажигательный танец. По сюжету именно ему троица из Little Big стирает память, после чего он переодевается в знакомый спортивный костюм и «перемещается» в клип Uno, кадры из него мы видим в самом конце.

Поклонники пока разошлись во мнениях по поводу нового творения коллектива. Некоторые пишут восторженные комментарии и говорят, что мотив запоминается с первого раза. Другие же считают, что новая композиция не дотянула до уровня Uno.

«Песня совсем уж примитивная, а клип прикольный, видно, что работа проделана огромная, все вместе вполне смотрибельно, но не айс», «Если вам кажется, что эта песня вам что-то напоминает, то вам не кажется, это Uptown Funk», «Да уж, потеряли бывшую страсть! Раньше музыка была игривей, текст разнообразней и актеры эмоциональней», — пишут в Сети.

Напомним, в 2020 году Little Big должны были представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней Uno, но из-за пандемии его перенесли. Теперь же питерским рокерам нужно будет пройти через национальный отбор в Роттердам, который покажут на Первом канале 8 марта.