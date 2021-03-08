Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка
В феврале представитель четы заявил ряду СМИ, что принц Гарри с супругой ждут второго ребенка. Его пол не раскрывался.
"Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка – чего же еще можно желать. Наша семья - нас четверо и две собаки", - сказал принц Гарри в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканал CBS.
Меган Маркл подтвердила слова своего супруга.Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года. Их сыну Арчи в мае исполнится два года.
В начале января 2020 года принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.