Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка

Анастасия Иванова

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка.

В феврале представитель четы заявил ряду СМИ, что принц Гарри с супругой ждут второго ребенка. Его пол не раскрывался.

"Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка – чего же еще можно желать. Наша семья - нас четверо и две собаки", - сказал принц Гарри в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканал CBS.

Меган Маркл подтвердила слова своего супруга.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года. Их сыну Арчи в мае исполнится два года.

В начале января 2020 года принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.