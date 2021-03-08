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Прорубь с лепестками роз вырыли для жительниц российского города к 8 Марта

Прорубь с лепестками роз вырыли для жительниц российского города к 8 МартаФото: Telegram-канал «Нижний №1»

В Нижнем Новгороде для местных жительниц к 8 Марта мужчины вырыли прорубь в виде сердца с лепестками роз. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инициатива принадлежит местному обществу моржей. С утра в проруби уже успели искупаться несколько россиянок, после чего мужчины поздравили их с Международным женским днем и вручили им цветы.

Ранее военный комиссариат Ленобласти предложил женщинам в качестве подарка на 8 Марта отправить своих бывших возлюбленных в армию. В обращении начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов от имени военного комиссариата поздравил «милых барышень» с Международным женским днем и пожелал, чтобы их всегда окружали «настоящие защитники».

Россия

По материалам: lenta.ru
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