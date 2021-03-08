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Психотип Оксаны Марченко в соционике: политтехнолог назвал ее сильные стороны

Психотип Оксаны Марченко в соционике: политтехнолог назвал ее сильные стороны

В конце февраля телеведущая, супруга председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, Оксана Марченко приняла решение вступить в партию ОПЗЖ. Политтехнолог Владимир Шамин, комментируя такое решение Марченко и оценивая ее шансы занять достойное место в украинской политике, разбирался, каким психотипом в соционике она обладает.

«Как оказалось, эти шансы весьма высоки, ведь тип личности телеведущей — сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ.- Авт.), другими словами — политик, среди сильных сторон которой наличие строгой системы жизненных ценностей; умение отстаивать справедливость в принципиальных вопросах; хороший вкус; умение общаться с людьми», — написал Шамин в своем блоге на сайте «Корреспондент».

Как отметил политтехнолог, политики чаще стремятся к практической деятельности в сфере коммуникаций и напомнил, что Оксана Марченко более 20 лет проработала на телевидении (сейчас ведет свой авторский проект «Паломница». - Авт.).

«Марченко по своему психотипу любит быть в центре внимания, вызывать восхищение. Умеет завязывать полезные знакомства и пользоваться ими. Сенсорно-этический экстраверт очень самоуверен, в общении смело проявляет свои чувства. Может открыто в глаза высказывать свои симпатии — антипатии», — отметил Шамин.

Чувства психотипа Оксаны Марченко, по словам политтехнолога, очень гибкие, переменчивые.

«Главная особенность поведения СЭЭ, которая становится хорошо заметной спустя некоторое время наблюдения за ним, — это умение вызывать чувство доверия у людей. Когда он в этом заинтересован — всегда умеет обратить на себя внимание окружающих, при чем делает это открыто. Скучает редко, умеет найти себе занятие по настроению», — резюмировал Шамин, отметив, что психотип Оксаны Марченко склонен проявлять сострадание к слабым и заботиться о животных.

Украина

По материалам: fakty.ua
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