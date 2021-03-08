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Пушков назвал Facebook цензором после блокировки материалов российских СМИ

Пушков назвал Facebook цензором после блокировки материалов российских СМИАлексей ПушковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Facebook, заблокировав доступ к материалам ряда российских СМИ, без всяких на то оснований взял на себя функции цензора и контролера. Об этом сообщил ТАСС член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что социальные сети не имеют соответствующих полномочий и не могут себе «присваивать функции контролеров информации».

«Facebook на себя берет функции цензора, то есть выяснения обстоятельств появления материала, его достоверности и так далее. Facebook как платформа должен воспроизводить позиции, которые излагаются пользователями и теми СМИ, которые имеют аккаунты на Facebook, а уже [определять], насколько это достоверно, не задача сетевой компании. Они присваивают себе функции контролера и цензора», — сказал Пушков.

Сенатор напомнил, что в случае, если информация недостоверна, можно подать в суд на СМИ, сославшись на публикацию. По его словам, в соцсети не запрещаются «фотографии с неонацистскими маршами с факелами в центре Киева» и мнения украинских радикалов. Пушков добавил, что такую информацию в Facebook «никто не вычищает», однако, когда речь заходит о России, сразу «возникает зуд политических цензоров».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к основанным на пресс-релизе ФСБ материалам, которые опубликовал ряд российских СМИ.

7 марта Facebook заблокировал статьи российских СМИ, написанные со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав их ложными. В материале РБК со ссылкой на ТАСС сообщалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Подозреваемые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств. Группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов города. 18 февраля их задержали.

Россия

По материалам: lenta.ru
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