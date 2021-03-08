Путин поздравил женщин с 8 Марта

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Его слова приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что женщины приносят в мир «гармонию, нежность, красоту и безусловную материнскую любовь». При этом он отметил, что они «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают.

Отдельно Путин поздравил женщин-медицинских работников, которые в тяжелейших условиях эпидемии «проявляют душевную щедрость и профессионализм». Он поблагодарил всех женщин-врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек — всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей «скорой помощи», в больницах и поликлиниках. «Давно известно, чуткость, участие, внимательное доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую истинно женскую душевную поддержку», — заключил президент.

Ранее жительница Иваново Юлия Шилова, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, рассказала о произошедших в ее жизни изменениях. Она отметила, что президент так и не перезвонил ей. У нее появились после обращения поклонники, но никто не смог «покорить сердце» Шиловой. Шилова предложила Путину жениться на ней в марте прошлого года, когда он приезжал в Иваново.