Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими

Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими

Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшимиФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

О том, что произошло после столкновения легкового автомобиля Volkswagen Tiguan с фурой ISUZU, новостному порталу «63.ru» рассказали очевидцы. В аварии под Самарой погибли шесть пассажиров и водитель.

По словам собеседницы, раскрывшей детали аварии, дорога была скользкой. Изначально она заметила фуру, а только потом, подъехав ближе, «смятую легковушку в кювете и людей, которые стояли на дороге». Женщина заявила, что увидела девушку и стоящего рядом с ней мужчину.

«Мы остановились и спросили, нужна ли им помощь. Она рассказала, что в машине было много людей, но они не отвечают», — поделилась очевидец. Пострадавшая также ей рассказала, что в автомобиле были молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.

Об аварии с семью погибшими стало известно ранее в понедельник, 8 марта. Произошло столкновение машин на трассе М5 «Урал» (Волжский — Курумоч). На место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов. По некоторым данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

В региональном главке МВД рассказали, что все семеро погибших находились в одной машине, легковой автомобиль ехал с перегрузом. Погибшим было от 17 до 24 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Не шлепай меня по попе!» — Тэхён резко отверг Чонгука в ухаживаниях
«Не шлепай меня по попе!» — Тэхён резко отверг Чонгука в ухаживаниях
Ольга Бузова раскрыла любовницу Давы. Кто она?
Ольга Бузова раскрыла любовницу Давы. Кто она?
Топ-5 доказательств того, что у Джина из BTS ужасное чувство юмора
Топ-5 доказательств того, что у Джина из BTS ужасное чувство юмора
Захарова рассказала о главном человеке в доме
Захарова рассказала о главном человеке в доме
Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом
Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом
В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки
В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки
В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса
В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса
Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась критическая ситуация
Каждый день умирает 12 человек от ковида: на Закарпатье сложилась
В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими
Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими
Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности
Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей
Российские инфекционисты оценили заразность переболевших
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась

Еще по теме

Появились подробности аварии с семью погибшими под Самарой
Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом автомобиле
ДТП под Пермью: двое погибших, шесть пострадавших
Люди сгорели заживо в ДТП под Краснодаром