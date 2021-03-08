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Рэпер Джиган заказал домой тигренка для своих детей

Рэпер Джиган заказал домой тигренка для своих детейКадр: @samoylovaoxana / Instagram

Российский рэпер Джиган заказал домой для своих детей трехмесячного тигренка. Соответствующие видео исполнитель и его супруга Оксана Самойлова опубликовали в сторис на своих страницах в социальной сети Instagram.

Дети исполнителя обрадовались появлению в их доме дикого животного и бросились его гладить и обнимать. После этого семейство отправилось во двор, где тигренок устроил «охоту» на наследников Джигана. Самойлова попросила подписчиков, которые не знают историю тигренка, воздержаться от комментариев на тему издевательств над животными.

Ранее супруга Джигана Оксана Самойлова нашла способ избавить своего ребенка от торчащих ушей. Она показала в соцсетях, как использует для этого специальные корректоры для ушей. На размещенных кадрах Самойлова продемонстрировала разницу между исправленным и не приклеенным к голове ухом.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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