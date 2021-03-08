RM устал от Джина и повалил его в воду

Лидия Мартынова

Парни соревновались во время последнего выпуска «Run BTS!».

Ребята из группы BTS порадовали публику очередным выпуском «Run BTS!». Началось все с того, что парни окунулись в бассейн, а после – их обливали водой за каждую ошибку!

После того, как сразились в бассейне Ви (V) и Джей-Хоуп (J-Hope), лицом к лицу столкнулись Джин (Jin) и RM.

Их задача состояла в том, чтобы ударить друг друга по рукам с такой силой, чтобы соперник потерял равновесие и упал в воду с помоста.

Парни сразу дали друг другу понять, что они оба не собираются сдаваться. В итоге их бой длился так долго, что все уже начали сходить с ума!

Ребята из группы и редакторы даже начали гадать, сколько еще продлится этот раунд. Исход этого испытания разрешил RM – он больше не мог терпеть этой игры.

Певец нарушил правила, обнял Джина и вместе с ним упал в воду. Это не только было лучшим завершением соревнования, но еще и рассмешило всех!