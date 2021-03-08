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Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России

Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по РоссииДмитрий РогозинФото: Sergei Karpukhin / Reuters

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко об «очень сильном ударе» по России. Мнением по поводу заявления украинского чиновника он поделился в своем Telegram-канале.

«С такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», — написал Рогозин.

Ранее Поцелуйко заявил, что закрытие в стране оппозиционных телеканалов председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака стало «очень сильным ударом» по российскому «инструменту влияния в Украине».

О том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко, стало известно 19 февраля. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Также санкции были введены против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий».

Россия

По материалам: lenta.ru
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