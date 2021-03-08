Рогозин высмеял слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко об «очень сильном ударе» по России. Мнением по поводу заявления украинского чиновника он поделился в своем Telegram-канале.
«С такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», — написал Рогозин.
Ранее Поцелуйко заявил, что закрытие в стране оппозиционных телеканалов председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака стало «очень сильным ударом» по российскому «инструменту влияния в Украине».
О том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко, стало известно 19 февраля. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Также санкции были введены против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий».