Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиян предупредили о вреде ежедневного поедания блинов на Масленицу

Россиян предупредили о вреде ежедневного поедания блинов на Масленицу

Россиян предупредили о вреде ежедневного поедания блинов на МасленицуФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россиян предупредили о вреде от ежедневного поедания блинов на Масленицу. Директор федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк рассказал РИА Новости, что это достаточно тяжелая пища.

«Продукты должны быть традиционные… каждый день делать (блины) не нужно, потому что это достаточно тяжелая для переваривания, усвоения пища. Ну а один-два блина не повредят», — отметил он.

Эксперт напомнил, что важно слушать свой организм. Также Никитюк призвал при выборе муки для блинов обращать внимание на заболевания и пищевую аллергию. Если их нет, то можно брать любую. Главное — не переедать, заключил специалист.

Ранее диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что максимальная разовая порция блинов на Масленицу для человека с нормальной массой тела не должна превышать 150-200 граммов. По ее словам, в такой порции содержится приемлемое количество сахара, и это позволит избежать переедания и чувства тяжести.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в
Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год
Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте
В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным
В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным
Отец-одиночка шестерых детей погиб при взрыве на российском заводе
Отец-одиночка шестерых детей погиб при взрыве на российском заводе
Россиян предупредили о вреде ежедневного поедания блинов на Масленицу
Россиян предупредили о вреде ежедневного поедания блинов на Масленицу
Лолита Милявская: «Раньше думала, что в 57 лет уже буду, как бабушка»
Лолита Милявская: «Раньше думала, что в 57 лет уже буду, как бабушка»
Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
В России за сутки умерли 462 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 462 пациента с коронавирусом
Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы
Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
Привившийся «Спутником V» президент Венесуэлы рассказал о своем самочувствии
Привившийся «Спутником V» президент Венесуэлы рассказал о своем
Цена нефти превысила 70 долларов за баррель
Цена нефти превысила 70 долларов за баррель

Топ на сегодня

Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским
Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
От любви до ненависти: Саша Артемова и Евгений Кузин потеряли семью, которую строили на глазах у миллионов
От любви до ненависти: Саша Артемова и Евгений Кузин потеряли семью,
Россиянам объяснили способ повысить будущую пенсию
Россиянам объяснили способ повысить будущую пенсию
Глава Pfizer не смог попасть в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19
Глава Pfizer не смог попасть в Израиль из-за отсутствия прививки от

Еще по теме

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
Россиянам рассказали о правильном употреблении блинов на Масленицу
Россиян предостерегли от переедания блинов на Масленицу