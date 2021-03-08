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Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год

Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за годФото: Lee Jae-Won / Reuters

Россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21 процент больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

Самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро.

Среди причин — нестабильность во время пандемии и кризиса, а также низкие ставки по вкладам. Кроме того, эксперты считают, что россияне сняли доллары и евро, которые хранили в банках на случай наступления «черного дня». Наиболее активно средства снимали в марте и декабре, их объем достиг более четырех и трех миллиардов долларов соответственно.

В банках «Хоум Кредит», «Дом.РФ» и Росбанке подтвердили, что в прошлом году по сравнению с 2019-м клиенты действительно сняли со счетов больше иностранной валюты.

Ранее сообщалось, что у россиян появилось больше свободных денег: индекс «свободных денег» (ИСД) января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Как рассказали эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции.

В феврале Минфин сообщил, что Россия изменила структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю активов в долларе и евро с 45 до 35 процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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