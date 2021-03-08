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Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос

Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос
Россияне переходят на онлайн-форматы общения с банками: количество звонков снижается, а число обращений в чаты приложений растет, показало исследование банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), имеющееся в распоряжении РИА Новости.

"Тренд, который наблюдается аналитиками уже не первый год, – снижение числа звонков в пользу интернет-общения. Доля звонков от всех обращений уменьшилась – если в 2019 году она составляла 88%, то в 2020 году уже 80%", - показало исследование.

Экономика

По материалам: ria.ru
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