Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос

Анастасия Иванова

Россияне переходят на онлайн-форматы общения с банками: количество звонков снижается, а число обращений в чаты приложений растет, показало исследование банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), имеющееся в распоряжении РИА Новости.

"Тренд, который наблюдается аналитиками уже не первый год, – снижение числа звонков в пользу интернет-общения. Доля звонков от всех обращений уменьшилась – если в 2019 году она составляла 88%, то в 2020 году уже 80%", - показало исследование.