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Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде

Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъездеФото: pixabay.com

В Москве мужчина жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в жилом доме на Пролетарском проспекте. Россиянин взял сына на выходные у жены, с которой состоит в разводе. По неизвестной причине он напал на ребенка в подъезде, в результате мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Соседи вызвали скорую и полицию. Однако врачам не удалось спасти жизнь ребенка. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома, и был госпитализирован с травмами. По данным следствия, отец ребенка был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован, СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.

Россия

По материалам: lenta.ru
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