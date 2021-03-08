Россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта

Вадим Карасев

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта: цветы оказались в списке как желанных, так и самых бесполезных подарков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

По данным опроса, каждая пятая россиянка (22 процента) хотела бы получить цветы на Международный женский день. При этом 15 процентов респонденток назвали цветы самым бесполезным подарком, который получали в этот праздник.

Самыми желанными подарками россиянки назвали парфюмерию и косметику (7 процентов), деньги, телефон или иной гаджет (6 процентов). Помимо этого, респондентки назвали «любовь, заботу и внимание» в качестве лучшего подарка. За украшения и путешествие проголосовали по 5 процентов опрошенных.

Еще по два процента женщин считают лучшим подарком одежду и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовую технику и книги. Такое же число высказалось за сладости, мебель, подарочные сертификаты в спа, на обучение или фитнес. Столько же женщин обрадовались бы приглашению на романтический вечер или отдыху от повседневных забот.

Самыми бесполезными подарками россиянки назвали кастрюли, сковородки и кружки. Четыре процента считают ненужными шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, а также дешевую парфюмерию и косметику. В этот список попали также открытки, статуэтки, вазы, свечи, брелоки и сувениры.

В исследовании приняли участие 1600 женщин из разных округов страны.

Ранее сообщалось, что большинство россиян отправятся отдыхать на праздники с 6 по 8 марта в Москву и Санкт-Петербург. В среднем туристы бронируют номера для двоих на три ночи за 4,3 тысячи рублей в сутки, что на 30 процентов выше, чем в аналогичный период 2020 года. Дороже всего обойдется поездка на праздники на горнолыжный курорт Красная Поляна — там туристы бронируют в среднем отели стоимостью 14 тысяч рублей за ночь.