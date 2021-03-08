Российские дамы-политики и блогеры рассказали в соцсетях, почему #ПолитикаЖенскоеДело

Вадим Карасев

В современной России политика перестала быть исключительно мужским занятием и большое количество женщин в партиях, законодательных собраниях разных уровней, министерствах и ведомствах только подтверждает это. В преддверии Международного женского дня в соцсетях стартовал флешмоб "Политика - женское дело", в котором поучаствовали сотни представительниц прекрасного пола. NEWSTES публикует подборку самых ярких постов женщин-политиков.

Участницы флэшмоба активно публикуют посты под тэгом #ПолитикаЖенскоеДело, в которых развенчивают мифы и доказывают, что женщина в политике может с легкостью реализовать свой лидерский потенциал и принести большую пользу обществу.



"Я за баланс сил. Мужчины в политике - это в большей степени про стратегию, напор, риск, ориентированность на технологии и результат. Женщины - это тактика, компромисс, осторожность, нацеленность на процесс и взаимопонимание. Одно без другого невозможно. Одна сила дополняет другую. Почему я пошла в политику? Я сделала этот выбор, потому что здесь могу быть полезной, реализовывать свои идеи и проекты вместе с единомышленниками, реально влиять и вносить позитивные изменения в жизнь общества!", - написала в своем аккаунте в Instagram Дарья Репина, заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Парламента Кузбасса.

Во акции приняла участие заместитель председателя Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного Собрания Республики Дагестан Анна Безрукова. Как написала парламентарий в своем блоге, политика уже не является приоритетом мужчин, а "становится умелым орудием в руках сильных женщин".

Депутат из муниципального образования Перово города Москвы отметила в своем официальном аккаунте в Facebook, что воспринимает понятие "политик" только с точки зрения профессии, поэтому пол не столь важен.

Интересно, что во флэшмобе поучаствовали не только народные избранницы, но и общественные деятели, а также известные девушки-блогеры, у многих из которых аудитория подписчиков перевалила за несколько сотен тысяч человек.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец тоже уверена, что политика - женское дело. Своим читателям она рассказала о том, как делала карьеру и какими качествами для этого нужно обладать.

Руководитель детского благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова напомнила читателям, что за спиной крепкого государства стоят миллионы женщин, которые верят в себя и делают мир лучше.

Отметились в праздничном политическом флешмобе и блогеры.



"Все, на самом деле очень просто: принимая какое-то политическое решение, мы задействуем не только свой опыт, амбиции и знания, но и сердце! Мы более гибкие, чем мужчины. Как в личной жизни, так и на работе. А разумная гибкость и дипломатичность для современного политика или управленца - одно из важнейших качеств", - пишет популярный лайфстайл-блогер Ксения Гриненко.

"На мой взгляд, это очень полезный флешмоб, который поможет женщинам всей России понять, что не стоит ограничиваться бытом и скучной работой в офисе. При желании можно сделать приличную карьеру и в политике. Ведь она - однозначно женское дело!", - считает популярный блогер и мама трех детей Олеся Персикова.



