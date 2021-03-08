Российские губернаторы поздравили женщин с 8 Марта

Вадим Карасев

Губернаторы регионов России поздравили женщин с их праздником — Международным женским днем, который отмечается уже свыше 100 лет.



Магаданская область

Губернатор Сергей Носов обратился к колымчанкам на видео, где предстал с букетом цветов. Он напомнил, что женщины вдохновляют мужчин на работу и достойные поступки. Несмотря на хрупкую внешность и нежность, они достигают значительных успехов во всех сферах.

Томская область

Глава региона Сергей Жвачкин поздравил томичек в преддверии благотворительного концерта "Хора Михаила Турецкого", посвященного медикам и волонтерам.

В России много хороших праздников, и каждый имеет свой неповторимый аромат. Новый год наполнен запахом елки, шампанского и мандаринов, а 8 Марта — цветов и духов. А еще этот день наполнен искренними словами, которые с самого утра звучат для вас. Хотя нет таких слов, которыми можно выразить все чувства и благодарность за то, что вы делаете.

Чукотский АО

Руководитель округа Роман Копин опубликовал свое обращение в Instagram. Он пожелал женщинам исполнения желаний и успехов во всем, здоровья и счастья близким.



Алтайский край

Аналогичным образом поступил и глава Алтайского края Виктор Томенко — он тоже опубликовал поздравление в Instagram с букетом и поблагодарил женщин за то, что они поддерживают мужчин и помогают им двигаться к новым вершинам.



Камчатка

Наконец, один из самых молодых губернаторов России — Владимир Солодов опубликовал в Instagram семиминутное видео, в котором он обстоятельно напомнил о биографиях выдающихся женщин страны и Камчатки в частности.

Бурятия

Глава Бурятии Алексей Цыденов был оригинален — он записал видеообращение, в котором прочитал поздравительное стихотворение. Руководитель республики пожелал землячкам, чтобы "все принцы им так улыбались, что аж падали бы с белых коней".

Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт записал достаточно скромное полуминутное обращение, в котором был одет по-домашнему и стоял с букетом цветов. Он пожелал женщинам крепкого здоровья и весеннего настроения.

Ленинградская область

Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко встретил праздник вместе с инвалидами- воспитанниками Мультицентра социальной и трудовой интеграции — он собирал с ним мозаику и тогда же обратился к женщинам.

Тамбовская область

Губернатор Александр Никитин поздравил жительниц области, процитировав Бальзака. Он считает, что "главным предназначением женщины является материнство, воспитание детей" — таким образом, будущая нация тоже в руках матерей.

Демография и образование — главные национальные проекты, благодаря которым строятся детские сады, школы, создаются условия для трудовой деятельности молодых мам, развития детей, укрепления семейных ценностей. Сегодня в Тамбовской области проживает более полумиллиона женщин. Мы гордимся вами, любим и очень хотим, чтобы каждая из вас была счастливой. Здоровья, счастья, благополучия. С праздником!

Еврейская автономная область

Руководитель ЕАО Ростислав Гольдштейн написал в Instagram, что сегодня Россия отмечает первый весенний праздник. Женщинам непостижимым образом удается все успевать: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными и женственными, пишет он.

Костромская область

Костромской губернатор Сергей Ситников напомнил: мужчины стремятся сделать так, чтобы жизнь женщин стала лучше. И, хотя не все получается, их устремления искренни и честны. Он пожелал прекрасному полу здоровья, счастья и благополучия.

Красноярский край

Губернатор Красноярского края Александр Усс тоже поделился видеообращением, в котором пожелал женщинам "сохранить ощущение от сегодняшнего дня как можно дольше, а желательно навсегда". Это главный из "счастливых выходных мартовских дней", отметил он.

Иркутская область

Руководитель Иркутской области Игорь Кобзев назвал сегодняшний день "замечательным днем нежности, добра и красоты, светлых надежд и радости". Он посвящен самым любимым, подчеркнул губернатор, женщины — источник вдохновения, обаяния и жизненной энергии. С утра Кобзев и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов также провели матч на льду Байкала и поздравили врачей ГКБЗ Иркутска.

Тульская область

Глава региона Алексей Дюмин обратился к жительницам области с речью. Он напомнил, что их нежность, чуткость и трогательная забота окружают мужчин с самого детства. Губернатор поблагодарил женщин за уют и тепло домашнего очага.

Спасибо вам за материнскую любовь и поддержку, за мудрые наставления и добрые советы. За уют и тепло домашнего очага, которые способны создать только вы.

Вологодская область

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поздравил женщин — сотрудников моногоспиталя в областном центре. На его странице в "ВК" затем было опубликовано видео с участием как самого Кувшинникова, так и других региональных чиновников.

Ярославская область

Руководитель региона Дмитрий Миронов в местном художественном музее поздравил женщин, добившихся выдающихся успехов в трудовой и общественной деятельности. Он также опубликовал текст в своем Facebook, где отметил искреннее сострадание и неподдельное участие женщин в чужих судьбах, их ответственную работу и служение обществу.