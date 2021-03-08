Российские губернаторы поздравили женщин с 8 Марта
Губернаторы регионов России поздравили женщин с их праздником — Международным женским днем, который отмечается уже свыше 100 лет.
Магаданская область
Губернатор Сергей Носов обратился к колымчанкам на видео, где предстал с букетом цветов. Он напомнил, что женщины вдохновляют мужчин на работу и достойные поступки. Несмотря на хрупкую внешность и нежность, они достигают значительных успехов во всех сферах.
Томская область
Глава региона Сергей Жвачкин поздравил томичек в преддверии благотворительного концерта "Хора Михаила Турецкого", посвященного медикам и волонтерам.
Чукотский АО
Руководитель округа Роман Копин опубликовал свое обращение в Instagram. Он пожелал женщинам исполнения желаний и успехов во всем, здоровья и счастья близким.
Алтайский край
Аналогичным образом поступил и глава Алтайского края Виктор Томенко — он тоже опубликовал поздравление в Instagram с букетом и поблагодарил женщин за то, что они поддерживают мужчин и помогают им двигаться к новым вершинам.
Камчатка
Наконец, один из самых молодых губернаторов России — Владимир Солодов опубликовал в Instagram семиминутное видео, в котором он обстоятельно напомнил о биографиях выдающихся женщин страны и Камчатки в частности.
Бурятия
Глава Бурятии Алексей Цыденов был оригинален — он записал видеообращение, в котором прочитал поздравительное стихотворение. Руководитель республики пожелал землячкам, чтобы "все принцы им так улыбались, что аж падали бы с белых коней".
Курская область
Губернатор Курской области Роман Старовойт записал достаточно скромное полуминутное обращение, в котором был одет по-домашнему и стоял с букетом цветов. Он пожелал женщинам крепкого здоровья и весеннего настроения.
Ленинградская область
Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко встретил праздник вместе с инвалидами- воспитанниками Мультицентра социальной и трудовой интеграции — он собирал с ним мозаику и тогда же обратился к женщинам.
Тамбовская область
Губернатор Александр Никитин поздравил жительниц области, процитировав Бальзака. Он считает, что "главным предназначением женщины является материнство, воспитание детей" — таким образом, будущая нация тоже в руках матерей.
Еврейская автономная область
Руководитель ЕАО Ростислав Гольдштейн написал в Instagram, что сегодня Россия отмечает первый весенний праздник. Женщинам непостижимым образом удается все успевать: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными и женственными, пишет он.
Костромская область
Костромской губернатор Сергей Ситников напомнил: мужчины стремятся сделать так, чтобы жизнь женщин стала лучше. И, хотя не все получается, их устремления искренни и честны. Он пожелал прекрасному полу здоровья, счастья и благополучия.
Красноярский край
Губернатор Красноярского края Александр Усс тоже поделился видеообращением, в котором пожелал женщинам "сохранить ощущение от сегодняшнего дня как можно дольше, а желательно навсегда". Это главный из "счастливых выходных мартовских дней", отметил он.
Иркутская область
Руководитель Иркутской области Игорь Кобзев назвал сегодняшний день "замечательным днем нежности, добра и красоты, светлых надежд и радости". Он посвящен самым любимым, подчеркнул губернатор, женщины — источник вдохновения, обаяния и жизненной энергии. С утра Кобзев и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов также провели матч на льду Байкала и поздравили врачей ГКБЗ Иркутска.
Тульская область
Глава региона Алексей Дюмин обратился к жительницам области с речью. Он напомнил, что их нежность, чуткость и трогательная забота окружают мужчин с самого детства. Губернатор поблагодарил женщин за уют и тепло домашнего очага.
Вологодская область
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поздравил женщин — сотрудников моногоспиталя в областном центре. На его странице в "ВК" затем было опубликовано видео с участием как самого Кувшинникова, так и других региональных чиновников.
Ярославская область
Руководитель региона Дмитрий Миронов в местном художественном музее поздравил женщин, добившихся выдающихся успехов в трудовой и общественной деятельности. Он также опубликовал текст в своем Facebook, где отметил искреннее сострадание и неподдельное участие женщин в чужих судьбах, их ответственную работу и служение обществу.